La Iren Utily Cup arriva alla nona edizione, appuntamento sabato 12 settembre

Genova. Anche quest’anno Iren luce gas e servizi – title partner delle Millevele – organizza, in concomitanza alla storica regata genovese, la Iren Utility Cup: giunta alla sua nona edizione vedrà veleggiare 41 imbarcazioni, in rappresentanza di aziende, tra partner di Iren luce gas e servizi, primarie realtà del mondo delle utility e non solo, per un totale di circa 400 partecipanti.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della partnership tra Iren e lo Yacht Club Italiano, organizzatore delle Millevele, da cui la Iren Utility Cup ha preso origine e continua a svilupparsi anno dopo anno: una regata nella regata, che unisce sport e impresa, in sinergia con l’ambiente marino nel suggestivo scenario del golfo di Genova.

Anche per questa edizione, l’evento unisce primarie realtà aziendali italiane che operano sullo stesso orizzonte valoriale, rappresentando un’opportunità unica per celebrare lo spirito di squadra e la ricerca di nuove strategie, in mare come all’interno dei propri business di riferimento. Tra i partecipanti le multiutility e le aziende del settore energetico rappresentano la maggioranza: oltre a Iren, si preparano a disputare la regata, fra gli altri, A2A, Ansaldo Energia, Axpo, Dolomiti Energia e Erg.

La significativa partecipazione femminile è diventata ormai un aspetto caratterizzante dell’evento: in questa edizione circa un terzo degli equipaggi è composto da veliste, con Iren luce gas e servizi che, fin dalla prima edizione, partecipa con un team interamente al femminile.

Fra gli altri partecipanti, numerose le realtà attive nell’ambito servizi e consulenza, quali Accenture, Amazon Web Services, Bios, ChiariServizi- Synergie, Deloitte, Engineering, EY e KPMG, o nell’ambito bancario, finanziario e assicurativo con Banca Passadore, BBVA, Bper ed Europe Assistance o, ancora, quelle attive nell’ambito della comunicazione tra cui spiccano Conic e Leo Burnett. Completano l’elenco dei partecipanti: Agcontact, Airen, Aon, BIP, Costa e Associati, Dayone, Electricity, Factory Services, Genesys, Innova Semplice, Lutech, Promoest, Salesforce, SAP, Strategy MP, Supermoney, Txt Ennova- Tyche e Wemay.

“La Iren Utility Cup continua a crescere e a consolidarsi come un appuntamento di riferimento capace di mettere in rete aziende, persone e valori attraverso lo sport,” commenta Paolo Robutti, Amministratore Delegato di Iren Mercato. “Siamo orgogliosi di vedere questa manifestazione arrivare alla sua nona edizione e già guardiamo con entusiasmo al traguardo della decima, che celebreremo il prossimo anno. La presenza del nostro equipaggio interamente femminile testimonia concretamente l’impegno di Iren luce gas e servizi nel promuovere inclusione e pari opportunità, dentro e fuori dall’azienda”.

L’appuntamento è fissato per sabato 12 settembre, quando l’edizione numero 37 della Millevele IREN prenderà ufficialmente il via.