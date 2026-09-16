La festa per l’equinozio d’autunno arriva all’Oasi San Siro di Struppa: tra laboratori, natura e dibattiti

Genova. Sabato 19 e domenica 20 settembre si terrà la Festa per l’Equinozio d’Autunno presso l’Oasi San Siro di Struppa, situata in via Araone da Struppa, nell’ambito del patto di collaborazione con il Municipio IV Media Val Bisagno. L’iniziativa, ad ingresso gratuito, propone un ricco palinsesto di incontri, attività educative e momenti di socialità immersi nella natura. In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata al weekend del 3 e 4 ottobre.

La giornata di sabato 19 settembre si aprirà alle 10:30 con una serie di interventi e dibattiti dedicati alla gestione e alla cura del verde, curati dall’erborista Marco Fossati e da Diego Molinari di Progetto Agricolo Canigea. Contestualmente si svolgerà la presentazione del progetto Arsellina a cura dell’ex docente dell’Istituto Marsano Marco Criniti e dell’assessora allo sviluppo della vallata Claudia Benassi. Dopo il pranzo conviviale delle 12:30, previsto al sacco e accompagnato da un piccolo buffet, il pomeriggio proseguirà dalle 15:00 alle 18:00 con vari stand e laboratori.

Tra le attrazioni figurano i giochi di squadra organizzati da Agesci Genova 23 tra le 16:00 e le 17:00, le attività di conoscenza della biodiversità tramite laboratori su frutta e verdura curati da Trashteam APS e Coop Liguria, la sensibilizzazione sulla rete suolo libero condotta da Come il Colibrì e l’apicoltura per tutte le età con visite all’apiario gestite da Apigenova. Sarà inoltre presente l’associazione A.R.I. ODV Genova con dimostrazioni di “caccia in radio” e codice morse attraverso lo storico nominativo II1ASGE. La giornata si concluderà alle 18:00 con l’intrattenimento musicale di Mattia Balestrero di Arte Nomade.

La programmazione di domenica 20 settembre prenderà il via alle 10:30 con un approfondimento incentrato su crisi climatica, ambiente e cittadinanza attiva tenuto da Federico Borromeo, direttore di Legambiente Liguria. A seguire, dopo la consueta pausa pranzo delle 12:30, dalle 15:00 riprenderanno i laboratori e gli stand espositivi. L’offerta domenicale vedrà la partecipazione di Taller delle Terre con il gioco rigenerativo TIME-hive per la protezione delle api mellifere selvatiche, l’interazione diretta e la cura dei muli presentati dall’associazione L’Asino fa cultura e la preparazione di talee di rosmarino nell’ambito del laboratorio sulle erbe aromatiche dell’Orto Sinergico G.A.V.. Rimarranno attivi anche i laboratori creativi autunnali di Trashteam APS, la postazione di Apigenova, gli spazi informativi di Come il Colibrì e la stazione radioamatoriale A.R.I. ODV. Alle 16:00 è prevista una sessione pratico-esperienziale di yoga guidata da Lidia Pazzaglia, per la quale è richiesto ai partecipanti di munirsi di tappetino e asciugamano.