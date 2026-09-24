La denuncia della Uil Fp: “Mancano agenti di polizia penitenziaria, saltate udienze in tribunale”

Genova. Saltate alcune udienze e servizi di traduzione dal carcere di Genova Marassi per la carenza di personale della polizia penitenziaria. Lo denuncia la Uil Fp Polizia Penitenziaria, secondo cui oggi sono stati portati 11 detenuti al Tribunale di Genova con appena 8 unità di personale.

La situazione, riferisce il sindacato, ha comportato l’impossibilità di effettuare alcune traduzioni, tra cui quelle per i Tribunali di Alessandria e Torino, oltre a un accompagnamento ai domiciliari a Montoggio, nel Genovese.

“Senza uomini non si possono fare miracoli – afferma Fabio Pagani, segretario regionale Uil Fp Polizia Penitenziaria – Ha fatto bene il comandante del nucleo a comunicare all’Autorità giudiziaria l’impossibilità di garantire determinati servizi. La polizia penitenziaria non può essere messa nelle condizioni di lavorare senza le necessarie risorse”.

Secondo la Uil, a Marassi mancano oltre 50 unità, considerando nucleo e reparto. “Occorre intervenire immediatamente – sottolinea Pagani – Si lavora sottoscorta e il rischio evasione è elevatissimo. Senza uomini non sarà più possibile garantire tutti i servizi”.

Il sindacato denuncia inoltre turni che “in alcune circostanze”, arriverebbero fino a 22 ore consecutive, in un contesto operativo definito sempre più complesso e rischioso.

La Uil Fp Polizia Penitenziaria chiede quindi un intervento urgente al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. «Servono risposte concrete, risorse adeguate e un’organizzazione che consenta al personale di lavorare in sicurezza – conclude Pagani –. Senza un incremento delle risorse, anche i servizi obbligatori, come le udienze, rischiano di non poter essere garantiti. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di ancora più grave prima di intervenire».