  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Carenza

La denuncia della Uil Fp: “Mancano agenti di polizia penitenziaria, saltate udienze in tribunale”

La situazione, riferisce il sindacato, ha comportato l'impossibilità di effettuare alcuni servizi di traduzione: "Senza uomini non si possono fare miracoli"

polizia penitenziaria

Genova. Saltate alcune udienze e servizi di traduzione dal carcere di Genova Marassi per la carenza di personale della polizia penitenziaria. Lo denuncia la Uil Fp Polizia Penitenziaria, secondo cui oggi sono stati portati 11 detenuti al Tribunale di Genova con appena 8 unità di personale.

La situazione, riferisce il sindacato, ha comportato l’impossibilità di effettuare alcune traduzioni, tra cui quelle per i Tribunali di Alessandria e Torino, oltre a un accompagnamento ai domiciliari a Montoggio, nel Genovese.

Senza uomini non si possono fare miracoli – afferma Fabio Pagani, segretario regionale Uil Fp Polizia Penitenziaria – Ha fatto bene il comandante del nucleo a comunicare all’Autorità giudiziaria l’impossibilità di garantire determinati servizi. La polizia penitenziaria non può essere messa nelle condizioni di lavorare senza le necessarie risorse”.

Secondo la Uil, a Marassi mancano oltre 50 unità, considerando nucleo e reparto. “Occorre intervenire immediatamente – sottolinea Pagani – Si lavora sottoscorta e il rischio evasione è elevatissimo. Senza uomini non sarà più possibile garantire tutti i servizi”.

Il sindacato denuncia inoltre turni che “in alcune circostanze”, arriverebbero fino a 22 ore consecutive, in un contesto operativo definito sempre più complesso e rischioso.

La Uil Fp Polizia Penitenziaria chiede quindi un intervento urgente al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. «Servono risposte concrete, risorse adeguate e un’organizzazione che consenta al personale di lavorare in sicurezza – conclude Pagani –. Senza un incremento delle risorse, anche i servizi obbligatori, come le udienze, rischiano di non poter essere garantiti. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di ancora più grave prima di intervenire».

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.