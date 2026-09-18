La Boria è il nuovo presidente della Commissione Abi Liguria: ‘Più dialogo istituzionale e associativo”

Genova. E’Giuseppe La Boria il nuovo presidente della Commissione regionale dell’Associazione bancaria italiana. Boria, responsabile della Direzione regionale Liguria e Piemonte Bper Banca, è stato nominato con delibera del Comitato esecutivo.

Lo riporta l’agenzia di stampa Ansa. Nel corso della riunione di insediamento, a Genova, si è fatto il punto sull’attuale situazione locale che mostra segnali di dinamismo e prospettive di crescita del Pil oltre l’1%, pur in un contesto difficile dal punto di vista dell’export e dei costi energetici. Il punto di forza per l’impegno che attende Abi Liguria “è l’opportunità di implementare il dialogo istituzionale e il confronto con le altre associazioni di impresa – sottolinea La Boria – e gli ordini professionali per inquadrare occasioni di rilancio degli investimenti. Particolari punti di attenzione vanno rivolti a turismo, economia del mare, coda degli investimenti con il Pnrr, oltre ad un complesso di misure necessarie per agevolare il sostegno al credito, spingere la produttività, guidare la transizione energetica e rafforzare la patrimonializzazione delle imprese”. Ulteriore elemento d’interesse, infine, i temi dell’autonomia finanziaria ed economica delle donne e imprenditoria femminile in relazione al sostegno a progetti di investimento, sviluppo di start-up, misure di protezione e flessibilità.