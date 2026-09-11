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Simbolico

La banda musicale dell’Oktoberfest suona per i detenuti del carcere di Pontedecimo

L'iniziativa ha coinvolto sia la sezione maschile sia quella femminile

Generico settembre 2026

Genova. Nella mattinata di oggi, venerdì 11 settembre, la banda bavarese Andy & Greadoia ha tenuto un concerto alla casa circondariale di Genova Pontedecimo, portando la musica e le atmosfere tipiche della tradizione bavarese anche all’interno della struttura penitenziaria.

L’iniziativa, inserita nel programma di Oktoberfest Genova 2026, ha coinvolto sia la sezione maschile sia quella femminile e ha rappresentato uno dei momenti di particolare valore sociale della sedicesima edizione della manifestazione.

Per alcune ore la musica della formazione bavarese, protagonista sotto il grande tendone di piazza della Vittoria, è uscita dagli spazi tradizionali di Oktoberfest Genova per offrire alle persone presenti nella struttura un’occasione di condivisione e leggerezza.

“Oktoberfest Genova nasce come momento di incontro, condivisione e socialità – spiega Alessio Balbi, ideatore e organizzatore della manifestazione – Per questo abbiamo voluto che l’evento uscisse simbolicamente da piazza della Vittoria per raggiungere un luogo dove occasioni di questo tipo sono più rare. Attraverso la musica abbiamo voluto regalare un momento di serenità e leggerezza alle persone presenti nella struttura, rimarcando la volontà di Oktoberfest Genova di essere una manifestazione aperta e inclusiva”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di apertura e collaborazione con il territorio che caratterizza l’edizione 2026 di Oktoberfest Genova, l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta in Italia dalle autorità bavaresi e dal Consolato della Repubblica Federale Tedesca.

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