Kickboxing: Samuele Pugliese vola al Petrosyan Mania per conquistare il pass per il Giappone

Genova. Dopo i successi ottenuti in campo internazionale, il fighter genovese Samuele Pugliese si prepara a rappresentare l’Italia e la Liguria in uno degli appuntamenti più importanti della kickboxing mondiale.
Il prossimo 7 novembre, l’atleta sarà tra i protagonisti del prestigioso Petrosyan Mania, in programma all’Allianz Cloud di Milano.
L’evento ospiterà il torneo K-1 World Grand Prix, una competizione a otto fighter che si sfideranno in un’unica serata su tre match ad eliminazione diretta. In palio c’è un solo e ambitissimo posto per accedere alle finali mondiali in Giappone, dove ci si contenderà la prestigiosa cintura di campione.
Pugliese, già atleta Glory Fighter con alle spalle tappe nei circuiti più importanti del mondo, disputerà a Milano uno dei suoi rari match in territorio italiano. Un percorso, il suo, fatto di lavoro, disciplina e continui sacrifici quotidiani per conciliare lo sport ad altissimo livello con l’attività lavorativa.
Samuele si allena quotidianamente a Genova, presso la palestra Adrenaline Gym di Pontedecimo, sotto la guida del padre e allenatore Maurizio Pugliese e del preparatore atletico Luciano De Santis.
L’appuntamento del 7 novembre richiamerà una folta delegazione di tifosi e amici che partiranno da Genova per sostenere l’atleta a bordo ring. Per tutti gli appassionati liguri che non potranno essere presenti all’Allianz Cloud, l’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn.
La presentazione