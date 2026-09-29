  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Unione

Iren ambiente e Confagricoltura Liguria insieme per sostenere le imprese agricole

Siglata una convenzione che prevede tariffe dedicate e supporto nella gestione degli adempimenti per le aziende agricole liguri che conferiscono rifiuti negli impianti Iren Ambiente di Cairo Montenotte e Albenga (SV)

agricoltura agricoltori

Genova.  È stato sottoscritto un accordo tra Iren Ambiente, gestore degli impianti di stoccaggio e cernita rifiuti a Cairo Montenotte e Bastia d’Albenga, entrambi in provincia di Savona, e Confagricoltura Liguria, la più antica organizzazione di tutela e rappresentanza delle imprese agricole.  L’intesa nasce per semplificare il conferimento dei rifiuti da parte delle imprese agricole del territorio e offrire un supporto operativo nella gestione degli adempimenti amministrativi. Grazie alla convenzione, le aziende liguri del comparto potranno conferire direttamente i rifiuti presso i due impianti Iren Ambiente, beneficiando di condizioni tariffarie dedicate e di un servizio di supporto per la gestione documentale degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti.

“Confagricoltura Liguria con questa firma mette un ulteriore tassello verso l’obiettivo della sostenibilità economica delle imprese del settore. Le condizioni economiche previste nell’offerta – ha affermato Luca De Michelis Presidente di Confagricoltura Liguria – sono sicuramente interessanti e costituiscono una boccata d’ossigeno in un momento in cui le aziende devono fare i conti con l’aumento dei costi provocato dalla crisi energetica. “

“Iren Ambiente, da sempre attenta alle istanze che provengono dai territori in cui opera storicamente, ha colto con favore questa esigenza – ha precisato Eugenio Bertolini, Amministratore delegato di Iren Ambiente –  mettendo a disposizione due impianti facilmente raggiungibili dalle imprese del ponente ligure, e soprattutto mettendo a disposizione il proprio know-how nel supportare gli adempimenti amministrativi, che spesso per imprese di piccole e medie dimensioni costituiscono una voce di costo molto significativa”.

Per aderire alla convenzione è possibile contattare gli uffici di Confagricoltura Liguria della propria sede territoriale di riferimento.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.