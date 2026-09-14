Nuove attività in aree dismesse o sottoutilizzate, nasce una rete per tutta la Liguria

Genova. Promuovere le aree pubbliche e private disponibili in Liguria per favorire l’insediamento sul territorio di nuove attività imprenditoriali e produttive. Con questo obiettivo è stato sottoscritto, in Sala Trasparenza, il protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova per la costituzione della rete InvestInLiguria. L’accordo tra le parti prevede l’identificazione e la valorizzazione dell’offerta territoriale attraverso una periodica attività di raccolta delle informazioni, l’assistenza ai potenziali investitori e la predisposizione di un piano d’azione che vedrà il Comune di Genova come ente sperimentatore. Tra gli strumenti previsti, anche la nuova piattaforma ‘InvestInLiguria’ (www.investinliguria.it).

Una vetrina per favorire la riqualificazione di aree dismesse o sottoutilizzate, nella quale possono essere inserite proprietà pubbliche o private destinate ad attività di tipo economico, con schede informative delle opportunità, sezioni dedicate agli incentivi regionali e nazionali, la presentazione dei principali asset competitivi e uno spazio riservato alle richieste di insediamento.

“Da Ponente a Levante, la Liguria esprime un potenziale unico, capace di offrire a chi risiede o lavora nel nostro territorio un’alta qualità di vita. Come istituzioni locali abbiamo il dovere di valorizzare questi punti di forza, costituendo un ambiente sempre più favorevole per chi sceglie la nostra regione per investire – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. La costituzione della rete ‘InvestInLiguria’, con la collaborazione con il Comune e la Camera di Commercio di Genova, si inserisce in questo percorso, con l’auspicio di far crescere il numero di insediamenti di imprese e occupati, grazie anche alla nuova piattaforma che faciliterà l’incontro tra domanda e offerta”.

“Genova ha tutte le caratteristiche per essere una città capace di attrarre nuovi investimenti grazie a un patrimonio di aree che possono tornare ad essere luoghi di sviluppo – sottolinea il vicesindaco di Genova Alessandro Terrile – Con ‘InvestInLiguria’ mettiamo a sistema queste opportunità, offrendo a chi vuole investire strumenti più semplici per conoscere il territorio e individuare gli spazi più adatti alle proprie esigenze. Il nostro obiettivo, come Comune di Genova, è quello di favorire l’insediamento di nuove attività e allo stesso tempo contribuire alla rigenerazione di aree oggi dismesse o sottoutilizzate. La collaborazione tra istituzioni e sistema economico è fondamentale per rendere Genova e la Liguria sempre più competitive e capaci di creare nuova occupazione e sviluppo”.

“La Liguria possiede tutte le caratteristiche che gli investitori cercano: una posizione strategica nel Mediterraneo, un sistema portuale di rilievo internazionale e competenze industriali di eccellenza – afferma il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio -. Con ‘InvestInLiguria’ rafforziamo il collegamento tra grandi aziende, PMI, start-up, università e centri di ricerca, mettendo a sistema le energie del territorio. La piattaforma sarà il punto unico di accesso alle opportunità di investimento, un servizio concreto per chi vuole investire, innovare e creare occupazione. È un messaggio chiaro al mercato: la Liguria è pronta a presentarsi come sistema”.