Genova. Grave investimento oggi, mercoledì 23 settembre, alle 12:30 in via Guerrazzi (intersezione via Boselli).
Per cause da chiarire, un uomo di 89 anni è stato colpito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali, finendo proiettato per alcuni metri.
Ha riportato un sospetto trauma cranico, un trauma al ginocchio ed escoriazioni in varie parti del corpo. È stato spinalizzato e condotto in codice rosso al Pronto soccorso del Policlinico San Martino.
Sul posto la Croce Bianca Genovese e la polizia locale. Viabilità temporaneamente congestionata per consentire soccorsi e rilievi.
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