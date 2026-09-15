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Intervento

Invasione di tronchi nel Levante genovese: liberate le spiagge di Vernazzola, Sturla e Boccadasse

Il legname era stato portato dal mare dopo l'ondata di maltempo che ha colpito il Tigullio

Generico settembre 2026

Genova. Sono stati rimossi tronchi e rami che avevano invaso in gran quantità la spiaggia e il mare davanti a Vernazzola, Sturla e Boccadasse. 

In giornata sono intervenuti gli operatori di Aster che hanno prelevato i detriti e li hanno conferiti in uno scarrabile posizionato nei pressi del depuratore sul lato della spiaggia di Sturla e allontanato in giornata, come riferisce l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante.

Amiu interverrà domani per il ritiro del materiale a Vernazzola e Sturla“, aggiunge l’assessore.

Si tratta di materiale che era finito in mare dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Tigullio, provocando in particolare la repentina piena del Lavagna (due volte) e di conseguenza dell’Entella. Poi il legname, a causa delle correnti marine, era andato a depositarsi sul litorale del Levante genovese producendo uno scenario insolito ma completamente naturale.

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