Riforma della pubblica amministrazione, Salis: “Intelligenza artificiale non può sostituire il capitale umano”

Genova. L’intelligenza artificiale “è una novità che può collaborare all’efficientamento della pubblica amministrazione”, ma “il capitale umano è insostituibile e va valorizzato”.

La sindaca Silvia Salis interviene sul tema dell’IA all’apertura del convegno “Una pubblica amministrazione che genera sviluppo e diviene volano dell’economia“, due giorni di confronto tra istituzioni, imprese, mondo accademico ed esperti, organizzata dal Comune di Genova a Palazzo Ducale, con presentazioni di best practice, per trasformare la PA da apparato burocratico in una leva concreta di sviluppo economico. Venerdì le conclusioni saranno affidate al ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.

“Abbiamo chiuso da pochi giorni una trattativa importante con i sindacati, destinando quattro milioni e mezzo in più alle assunzioni, che ci consentirà di andare oltre la copertura del solo turnover – ha detto Salis – Sicuramente la nuova tecnologia è importante per l’efficientamento delle pubbliche amministrazioni, ma lo è anche di più avere personale che sia in numero adeguato alla mole di lavoro che le pubbliche amministrazioni devono svolgere”.

Per la sindaca “la velocità dei processi nella pubblica amministrazione è un tema centrale di questo Paese, la politica deve fare in modo che la burocrazia non sia un peso per la cittadinanza. Sono in corso grandi cambiamenti, a partire dall’applicazione dell’intelligenza nella pubblica amministrazione, un elemento dirompente che deve servire a facilitare e accelerare i processi a servizio di persone e imprese e avvicinarle alla pubblica amministrazione. Ma nessuno può pensare che l’IA possa sostituirsi al capitale umano: l’intelligenza artificiale non può sostituirsi al rapporto umano che la pubblica amministrazione deve avere con la cittadinanza”.

Resta la necessità di snellire l’intero sistema di lavoro della pubblica amministrazione, che “va ripensato, non farlo comporta dei rischi: tempi e costi che aumentano e che incidono sulla competitività economica del paese, l’eccesso di burocrazia è una vera e propria tassa occulta che drena almeno 80 miliardi di euro l’anno dall’intera filiera produttiva, mettendo a rischio la tenuta del nostro sistema. Metteremo a punto un documento che consegneremo al Ministro Zangrillo, con l’auspicio che da questo evento possa partire a livello nazionale un percorso che vada nella direzione prospettata”, sottolinea il segretario e direttore generale del Comune di Genova, Pasquale Criscuolo.

“La transizione digitale rappresenta una delle leve più importanti per costruire una Pubblica Amministrazione capace di generare sviluppo, semplificare la vita di cittadini e imprese e rendere i territori più competitivi – conclude Enrico Castanini direttore generale di Liguria Digitale – L’innovazione tecnologica e, in particolare, l’intelligenza artificiale possono contribuire a rendere i processi amministrativi più efficienti, velocizzare i tempi di risposta e migliorare la qualità dei servizi. Perché questo accada è però necessario accompagnare l’innovazione con una revisione dei processi, un investimento sulle competenze e una visione condivisa tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca. Liguria Digitale è impegnata in questa direzione, anche attraverso la promozione di Genova come sede dell’AI Factory, con l’obiettivo di valorizzare le competenze scientifiche, tecnologiche e industriali del territorio e favorire lo sviluppo di un ecosistema capace di sviluppare e applicare l’intelligenza artificiale al servizio dell’innovazione e della competitività per il territorio”.