Intelligenza artificiale, con la gigafactory a Genova possibili oltre 3mila posti di lavoro

Genova. La gigafactory dell’intelligenza artificiale potrebbe portare a Genova 3.135 posti di lavoro tra occupati diretti, indiretti e indotti se si ipotizzasse una capacità localizzata di 95 megawatt. È la stima elaborata da The European House-Ambrosetti nel rapporto annuale del think tank Liguria 2030, presentato oggi a Rapallo. Nello scenario più cauto, fermandosi al 25% del primo rilascio nazionale, si presumono comunque 780 occupati.

La possibilità che Genova possa ospitare una delle gigafactory europee, infrastrutture di supercalcolo ad altissima capacità concepite per addestrare i modelli di intelligenza artificiale, è appesa agli esiti del bando aperto dalla Commissione che mette sul piatto 10 miliardi di risorse pubbliche e richiama almeno altrettanti capitali privati. I termini scadono il 12 novembre e la palla è in mano al governo italiano, che dovrà fare sintesi tra le varie manifestazioni di interesse e puntare su una candidatura unitaria. In campo non c’è solo Genova, trainata da Leonardo in sinergia con la Regione Liguria, ma anche Poste-Tim che punta sulla Lombardia. E la quadra, da quanto trapela, non sarebbe stata ancora trovata.

“Genova e la Liguria hanno tutti i requisiti per una candidatura fortissima“, ribadisce Enrico Castanini, direttore generale di Liguria Digitale che ha promosso il progetto Genova Capitale dell’high performance computing & AI Factory raccogliendo oltre 5.300 adesioni tra enti, università, imprese e realtà del tessuto socio-culturale e sportivo del territorio. Il sottosegretario Alessio Butti in visita agli Erzelli aveva condiviso l’entusiasmo: “Tutta Genova è uno straordinario ecosistema che, oggettivamente, non ho visto con queste caratteristiche in altre realtà europee, che pure pretendono la stessa attenzione”.

Una mobilitazione oltre le più rosee aspettative che si aggiunge ad altri fattori chiave: i due supercomputer di Leonardo (140 nodi di calcolo e 25 PB di storage) e IIT (quest’ultimo gestito proprio da Liguria Digitale con 83 nodi e 288 Gpu), il supercalcolo applicato alla ricerca biomedica di cui la Liguria è già leader in Italia, i tre grandi sistemi di cavi sottomarini (BlueMed, 2Africa e Unitirreno) tutti passanti per Genova, i data center degli ospedali genovesi (in prospettiva ci sarà anche il centro di medicina computazionale agli Erzelli) e le possibili applicazioni alla logistica e alla robotica.

Se Genova riuscirà a spuntarla nell’ambito del bando europeo è impossibile prevederlo, ma su un punto Castanini appare sicuro: “A Genova l’AI gigafactory ci sarà comunque, su questo ci spossiamo scommettere. Se gli enti prenderanno finanziamenti europei o se i fondi li metterà uno dei protagonisti privati, a noi interessa fino a un certo punto”.

“Avere la gigafactoy a Genova, o una branca del progetto nazionale, sarebbe un rilancio enorme per la capacità del nostro territorio di lavorare nell’alta tecnologia, che non è solo intelligenza artificiale – commenta il presidente Marco Bucci – e darebbe la possibilità a tutte le aziende del territorio di rivolgersi alla gigafactory quando hanno bisogno di specifici algoritmi di intelligenza artificiale. È come se fosse un supermercato. Se poi in realtà il database è al Cineca, oppure il laboratorio speciale è a Pavia o da qualche parte, va benissimo lo stesso. Basta che siamo dentro il sistema, questo è quello che conta“.

“La gigafactory – si legge nel rapporto di Ambrosetti – può diventare un moltiplicatore dell’ecosistema regionale, favorendo nuovi investimenti tecnologici, start-up e fornitori specializzati, attirando ricercatori e competenze qualificate e mettendo capacità di calcolo avanzata al servizio delle specializzazioni liguri: portualità e logistica, robotica, blue economy e dimensione subacquea, salute, manifattura, energia e monitoraggio del territorio. La priorità è ora trasformare la candidatura in un progetto industriale cantierabile, definendo sito, disponibilità e costo dell’energia, raffreddamento, connessioni ridondanti, partner tecnologici e finanziari, governance e portafoglio di casi d’uso. Anche in assenza dell’assegnazione della gigafactory, gli investimenti attivati possono consentire a Genova di sviluppare un nodo specializzato della rete europea, consolidando nel lungo periodo il posizionamento ligure nell’HPC e nell’IA”.