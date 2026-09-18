Insufficienza cardiaca, al Galliera una nuova tecnologia per la cura: impiantato il micro elettrocatetere

Genova. Un nuovo passo nell’innovazione della cardiologia interventistica all’Ospedale Galliera di Genova, dove è stato eseguito il primo impianto di un defibrillatore dotato di un elettrocatetere transvenoso da defibrillazione di nuova generazione prodotto da Medtronic.

L’intervento è stato eseguito dal dott. Massimo Dulbecco, aritmologo dell’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale Galliera, su un paziente a rischio di aritmie ventricolari potenzialmente fatali.

Il nuovo elettrocatetere, caratterizzato da un diametro di soli 1,5 millimetri, è tra i più piccoli attualmente disponibili sul mercato. L’Ospedale Galliera si colloca così tra i primi centri a introdurre questa tecnologia, destinata a pazienti che necessitano di una terapia di defibrillazione.

Le dimensioni particolarmente contenute rappresentano un elemento di innovazione nella progettazione degli elettrocateteri transvenosi e possono contribuire a una gestione più agevole dell’impianto. Rispetto alle soluzioni tradizionali, infatti, il minore diametro può ridurre l’impatto sull’accesso venoso e sulle strutture cardiache, compresa la valvola tricuspide.

L’innovazione introdotta con il nuovo elettrocatetere si inserisce in un più ampio percorso di evoluzione delle terapie dedicate ai pazienti con scompenso cardiaco e disturbi della conduzione elettrica del cuore. Nello scompenso cardiaco il cuore perde progressivamente la propria capacità di pompa e, in alcuni pazienti, alla ridotta funzione contrattile si associa una dissincronia ventricolare: le diverse parti del cuore non si contraggono in modo coordinato.

La Terapia di Resincronizzazione Cardiaca (CRT) tradizionale interviene attraverso una stimolazione biventricolare finalizzata a ristabilire il coordinamento della contrazione cardiaca. Tuttavia, una quota significativa di pazienti non risponde in maniera adeguata a questo tipo di trattamento.

In questo contesto si è sviluppata la LOT-CRT (Left Bundle Branch-optimized and Synchronized Cardiac Resynchronization Therapy), una strategia che integra la stimolazione dell’area della branca sinistra del sistema di conduzione cardiaco – la LBBAP, Left Bundle Branch Area Pacing – con un elettrocatetere ventricolare sinistro convenzionale.

L’obiettivo è sfruttare il più possibile il sistema di conduzione naturale del cuore, favorendo una contrazione ventricolare più coordinata e fisiologica. Tra i possibili benefici della strategia vi sono un miglioramento della sintomatologia e della classe funzionale nei pazienti selezionati, un incremento della funzione di pompa del cuore e una riduzione dei volumi ventricolari. La stimolazione dell’area della branca sinistra può inoltre consentire, in determinati casi, l’utilizzo di soglie di stimolazione più basse, con potenziali vantaggi sulla durata della batteria del dispositivo.

L’intervento eseguito al Galliera rappresenta quindi l’integrazione di due elementi di innovazione: da una parte l’evoluzione delle tecniche di resincronizzazione cardiaca attraverso la LOT-CRT, dall’altra l’utilizzo di un elettrocatetere da defibrillazione transvenoso di dimensioni particolarmente ridotte.

«La nostra équipe – dichiara il dottor Dulbecco – ha eseguito con successo l’impianto in un paziente a rischio di aritmie ventricolari potenzialmente fatali. La struttura senza lume interno rende questo elettrocatetere particolarmente innovativo. Le dimensioni ridotte e il sistema di posizionamento dedicato consentono al clinico di collocare l’elettrodo in modo selettivo all’interno della camera cardiaca, offrendo un ulteriore strumento nella gestione dei disturbi della conduzione. I dati clinici disponibili ne hanno documentato affidabilità ed

efficacia».

L’introduzione di questa tecnologia conferma l’impegno dell’Ospedale Galliera nello sviluppo e nell’applicazione di soluzioni innovative nel campo dell’elettrofisiologia e della cardiologia interventistica, con l’obiettivo di offrire ai pazienti trattamenti sempre più mirati e personalizzati.