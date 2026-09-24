Inseguimento a Sampierdarena, auto della polizia stradale si schianta: feriti due agenti

Genova. Momenti di caos la scorsa notte a Sampierdarena, dove un’auto della polizia stradale è stata coinvolta in un incidente durante un inseguimento e due agenti sono rimasti feriti in modo non grave.

L’episodio è intervenuto intorno all’una. Un uomo a bordo di uno scooter non si è fermato all’alt intimato dagli agenti e così è partito l’inseguimento per le strade della città, finché l’auto non è andata a sbattere in via Avio.

Sul posto la Croce Verde Genovese, la Misericordia della Fiumara e l’automedica del 118. I due poliziotti sono stati trasportati in pronto soccorso in codice giallo: uno è già stato dimesso dal Villa Scassi, l’altro rimane in osservazione fino a mezzogiorno al San Martino. Nessuno dei due ha riportato fratture o ferite gravi.

Lo scooterista è stato poi fermato dai carabinieri, ai quali ha opposto resistenza, e verrà arrestato.