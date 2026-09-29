Inquinamento, approvato il nuovo piano per la qualità dell’aria in Liguria: ecco cosa prevede

Genova. Approvato in consiglio regionale l’aggiornamento del piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria in Liguria in vista dei nuovi standard europei che dovranno essere raggiunti entro il 2030 per non incorrere in nuove procedure d’infrazione come quelle già in atto per le emissioni inquinanti a Genova e La Spezia.

Tra le misure che riguardano Genova si contemplano gli investimenti per il trasporto pubblico di massa (con l’obiettivo di ridurre le percorrenze del 12% per le auto e del 13% per le auto del 12%, come previsto dal Pums), agevolazioni tariffarie, mobilità condivisa, piste ciclabili, limitazione della circolazione per i mezzi più inquinanti, potenziare la rete ferroviaria al servizio dei porti e l‘elettrificazione delle banchine a Genova e La Spezia.

A proposito di veicoli inquinanti, il piano della Regione cita ancora lo stop ai diesel Euro 5 a partire dal 1° ottobre 2026, che tuttavia il Comune di Genova ha chiaramente escluso. In effetti nella scheda si parla di “ulteriori misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea” al posto da adottare al posto dei divieti di circolazione.

Sul cold ironing l’obiettivo indicato è raggiungere il 40% sul complesso delle navi mercantili nei porti di Genova e Savona entro il 2030. Secondo i dati riferiti al 2021, lo stazionamento delle navi in porto contribuisce per il 48% alle emissioni totali annue di biossido di azoto. Tuttavia, si legge negli allegati tecnici, non essendo emesse a livello del suolo, presentano un meccanismo di dispersione differente rispetto alle emissioni dai veicoli” che pesano per il 25%. “In conseguenza, la loro influenza sulle concentrazioni di biossido di azoto si diluisce in un’area più vasta e contribuisce all’incremento dei valori registrati incidendo sia sulle stazioni da traffico che su quelle da fondo”.

“Abbiamo aggiornato il piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria – commenta l’assessore all’Ambiente e all’Energia Paolo Ripamonti -. È stato un lavoro importante che abbiamo affrontato con coraggio, perché era necessario intervenire su uno strumento che aveva ormai bisogno di essere profondamente aggiornato. La qualità dell’aria in Liguria è complessivamente buona, con alcune criticità puntuali che abbiamo individuato e che stiamo affrontando attraverso la concertazione con le amministrazioni locali e con tutti i soggetti interessati. Il 2028 sarà una data importante in vista dell’applicazione dei nuovi standard europei sulla qualità dell’aria e degli obiettivi da raggiungere entro il 2030. Anche noi dovremo quindi continuare ad adeguare i nostri piani della qualità dell’aria. Ci metteremo al lavoro da domani, con l’obiettivo di arrivare al 2030 raggiungendo tutti gli obiettivi previsti”.

“Riconosco il lavoro di qualità svolto in commissione e il confronto avuto con le realtà sociali. Proprio per questo dispiace che il risultato sia un piano che, dopo vent’anni dal precedente, non affronta con sufficiente coraggio i problemi della Liguria“, dichiara Gianni Pastorino, consigliere regionale della Lista Orlando -. La Liguria ha due porti di grande rilievo, Genova e La Spezia, ma sull’elettrificazione delle banchine e sul monitoraggio nelle aree portuali il piano avrebbe dovuto indicare impegni più incisivi. Lo stesso vale per la Val Bormida, un territorio che porta ancora il peso di molte scelte industriali e che merita particolare attenzione, anche nel confronto con i sindaci. Nel 2030 entreranno in vigore limiti europei più severi per la qualità dell’aria. Nel piano non vedo una risposta abbastanza chiara alla domanda decisiva: quali misure prenderemo, e con quali tempi, per arrivare preparati a quella scadenza? Il lavoro e le attività economiche hanno bisogno di regole ambientali serie, capaci di tutelare anche la salute di chi vive nei territori”.

“Serviva uno strumento più determinato, misurabile e verificabile. Per questo abbiamo espresso voto contrario – chiarisce il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano -. Vero che alcuni indicatori sono migliorati, ma restano criticità importanti come il biossido di azoto a Genova e il benzo(a)pirene nelle aree della Val Bormida più interessate dalla pressione industriale e l’ozono. A queste si aggiunge il tema delle emissioni portuali e dell’elettrificazione delle banchine di Genova, Savona-Vado e La Spezia, che deve passare dai progetti e dai finanziamenti all’effettiva operatività e utilizzo. Da tempo chiediamo il rafforzamento della rete di monitoraggio Arpal, con maggiore capacità di controllo sul territorio e piena trasparenza sulla continuità e qualità delle misurazioni. Su questo il Consiglio regionale ha già approvato all’unanimità una nostra mozione. Non basta approvare misure, stanziare risorse o aprire cantieri. Bisogna verificare quale risultato producono realmente sulla qualità dell’aria. Se una misura non funziona, deve essere corretta”.

Approvata la legge sulle aree idonee agli impianti di produzione di energie rinnovabili

In Consiglio regionale è stato inoltre approvato all’unanimità il disegno di legge sulle aree idonee, che adegua la normativa regionale alle nuove disposizioni nazionali e definisce le superfici e le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti di produzione e di accumulo di energia da fonti rinnovabili.

“Questo è l’ultimo tassello delle attività legate all’energia e ci consente di mettere a disposizione di tutti coloro che vogliono investire in questo settore gli strumenti e le condizioni necessarie per poterlo fare – dichiara l’assessore Ripamonti -. Dopo aver approvato il Pear (Piano energetico ambientale regionale) qualche tempo fa, abbiamo completato questo ulteriore passaggio con la legge sulle aree idonee e abbiamo già mandato avanti l’iter per la Valutazione ambientale strategica del Piano di accelerazione. La Liguria è al passo con le altre Regioni e siamo confidenti che raggiungeremo anche gli obiettivi del Piano energetico”.