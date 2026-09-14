Cancello crollò su un operaio nel cantiere di Esselunga a San Benigno: quattro indagati

Genova. Avevano fatto scorrere a mano il pesante cancello metallico appena montato, ma su quale non era stato ancora posizionato il fermo di fine corsa. Così il cancello era uscito dai binari ed era crollato rovinosamente su un operaio cinquantenne colpendolo alla testa.

L’infortunio si era verificato il 28 aprile 2023 nel cantiere di realizzazione del supermercato Esselunga sul lato tra via Albertazzi e via di Francia.

L’uomo era finito all’ospedale villa Scassi con un trauma cranico da cui era derivata una piccola emorragia cerebrale con una prognosi di 119 giorni.

Adesso, all’esito degli accertamenti condotti dallo Psal della Asl3, la procura di Genova ha chiuso l’inchiesta indagando quattro persone per lesioni aggravate dalla violazione della normativa sul lavoro.

Si tratta dei preposti delle due ditte in subappalto che stavano operando sul cancello, del direttore tecnico dell’azienda che aveva in appalto i lavori e del coordinatore del cantiere per la realizzazione del supermercato Esselunga.