Due incidenti in mattinata a Genova, coinvolti mezzi a due ruote: ripercussioni sul traffico

Genova. Due incidenti stradali con protagonisti mezzi a due ruote hanno provocato qualche disagio al traffico questa mattina a Genova.

In entrambi è intervenuto il distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese.

Alle 7:45 in via delle Casaccie, poco dopo lo svincolo della Sopraelevata direzione ponente e prima del tunnel, una ragazza di 20 anni a bordo del proprio scooter ha impattato contro un’auto riportando un trauma alla caviglia. È stata spinalizzata e condotta in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Poco dopo le 9 la medesima ambulanza è intervenuta in codice rosso in corso Quadrio, altezza via della Marina, insieme all’automedica Golf 1.

Per ragioni da chiarire, un’auto e una moto si sono scontrate. Il motociclista,un 36enne, è stato proiettato per alcuni metri in conseguenza dell’urto, atterrando a bordo strada, riportando fortunatamente solo qualche escoriazione.

È stato spinalizzato e condotto in codice giallo a pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Nessuna conseguenza per il conducente dell’auto. In entrambi i casi è intervenuta la polizia locale.