Incidente in via Pisa: auto senza controllo si schianta vicino a un bar

Genova. Incidente in via Pisa questa mattina attorno alle 9:45: per cause da chiarire, una donna di 64 anni proveniente da via Flora ha perso il controllo della propria vettura oltrepassando l’incrocio con via Pisa e terminando la corsa a lato di una saracinesca adiacente a un bar, impattando contro una fioriera e provocando l’esplosione degli airbag.

Fortunatamente non si sono registrati altri feriti tra pedoni di passaggio e frequentatori dell’esercizio, dotato anche di tavolini esterni.

La donna ha riportato dolore alla regione costale ed è stata ospedalizzata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Martino in stato di parziale amnesia.

Sul posto l’ambulanza 3-274 della Croce Bianca Genovese con l’automedica Golf 1 e la polizia locale per i rilievi.