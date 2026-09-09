Schianto nella notte in via Piacenza, ragazzo di 17 anni rischia la vita

Genova. Sono gravi le condizioni del ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto in un incidente in via Piacenza la notte scorsa.

Il ragazzo viaggiava a bordo del suo scooter in direzione mare quando, poco prima delle 2, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un’auto parcheggiata.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, che hanno immediatamente portato il ragazzo all’ospedale San Martino in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi, ed è in pericolo di vita: è ricoverato in rianimazione e la prognosi è riservata. Alla polizia locale e alla sezione infortunistica è affidato il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza della zona.

Nello stesso punto, all’altezza del civico 187 rosso, poco dopo si è verificato un altro incidente con un altro scooter. A bordo conducente e passeggera, ma nessuno p rimasto gravemente ferito.