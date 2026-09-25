Scontro auto scooter in via Piacenza, donna all’ospedale con una gamba spezzata

Genova. Momenti di paura ieri sera in Valbisagno a causa di un grave incidente stradale avvenuto poco prima delle 20 in via Piacenza, nel quartiere di Staglieno. Per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e un’automobile si sono scontrate violentemente.

A riportare le conseguenze peggiori è stata la conducente della moto, una donna di 42 anni, che ha riportato una frattura molto grave ad una gamba. Arrivati sul posto, i medici del 118, per stabilizzare la ragazza hanno dovuto sedarla per via del dolore del trauma, per poi portarla al San Martino di Genova in codice rosso.

La strada, nel tratto interessato dall’incidente, è rimasta chiuda per diverse ore, per consentire la bonifica del manto stradale e i rilevi del caso per accertare dinamica ed eventuali responsabilità.