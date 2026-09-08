Frontale tra una moto e uno scooter alla Foce, due giovani in ospedale

Genova. Scontro frontale tra una moto e uno scooter oggi pomeriggio, intorno alle 14, in corso Torino all’intersezione con via Barabino. I due mezzi a due ruote stavano percorrendo via Barabino in direzioni opposte. Sul posto è stata inviata l’ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese

Il conducente dello scooter, un ragazzo di 26 anni, ha riportato una severa ferita lacero-contusa a una gamba unitamente a escoriazioni varie. Spinalizzato e medicato. E’ stato portato in codice giallo presso il Pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Il motociclista, un 35enne con dolore alla schiena, è stato ospedalizzato con lo stesso codice e destinazione. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale. Temporaneamente rallentata la circolazione stradale anche a causa della bonifica della strada visto che uno dei mezzi incidentati ha perso il carburante nello scontro.