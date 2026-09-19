Ancora un incidente sulla A10 tra Arenzano e il bivio con la A26: un ferito grave

Genova. Ancora un incidente stradale sull’autostrada A10 nel tratto tra Arenzano e il bivio con la A26 dopo quello in cui ieri pomeriggio ha perso la vita il medico savonese Antonio Caldana.
L’incidente secondo le prime informazioni ha coinvolto un solo mezzo, un autoveicolo il cui conducente è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino con l’elicottero.
Sul posto sono presenti la polizia stradale, i vigili del fuoco con l’elicottero Drago, l’automedica Golf quattro, l’ambulanza e il personale di Autostrade per l’Italia.
Si tratterebbe quindi di un incidente autonomo. Il tratto in direzione Genova è stato bloccato per consentire le operazioni di soccorso e al momento risultano 5 chilometri di coda in aumento.
A chi viaggia verso Genova, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire ad Arenzano e rientrare in autostrada a Genova Prà, dopo aver percorso la SS1 Aurelia.