Scontro con un camion in A12, morta dopo due settimane la 58enne alla guida dello scooter: aperta un’inchiesta

Genova. La procura di Genova ha disposto l’autopsia sul corpo di Monica Angeloni, la donna di 58 anni che, alla guida del suo scooter si era scontrata con un camion dell’Amiu all’altezza del casello di Genova Est sull’autostrada A12.

L’incidente due settimane fa, il 18 agosto. La donna era andata in arresto cardiaco ma era stata rianimata sul posto e trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Martino dove è deceduta ieri.

La pm Sabrina Monteverde ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e disposto l’autopsia sul corpo della donna iscrivendo nel registro degli indagati il dipendente di Amiu, soprattutto come atto a tutela dello stesso lavoratore.

La procura disporrà inoltre ulteriori accertamenti per capire in particolare se il camion al momento dello schianto era o no completamente fermo. L’incidente era avvenuto nella fase di immissione tra il casello e la galleria. La 58enne abitava nel quartiere di Bolzaneto. Lascia due figli