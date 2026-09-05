Statale 45 della Val Trebbia: vola con la moto in una scarpata, grave cinquantenne

Genova. Un uomo di circa 50 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 5 settembre, sulla strada statale 45 della Val Trebbia, nel territorio del Comune di Montebruno.

Il centauro stava percorrendo la tortuosa strada dell’entroterra genovese quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una scarpata precipitando per circa cinque metri.

La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di recupero e i rilievi. Sul posto anche Anas.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiavari, i soccorsi del 118 con la Croce Rossa di Torriglia e quella di Montebruno e poi i vigili del fuoco che hanno poi trasportato il ferito in elicottero all’ospedale San Martino.

Il codice è quello rosso ma secondo fonti della centrale operativa, pur avendo riportato diversi traumi nella caduta, il motociclista non rischia di morire.

Da ricostruire la dinamica: non è chiaro al momento se l’uscita di strada sia stata autonoma o se ci siano stati altri mezzi coinvolti.