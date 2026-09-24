Incidente mortale in via di Francia, la vittima è Francesco Carrieri: ecco chi era

Genova. Si chiamava Francesco Carrieri e non aveva ancora compiuto 43 anni l’uomo che ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale mentre percorreva via di Francia in sella al suo scooter.

Genovese nato nel 1983, viveva a Murta, in Valpolcevera. Non aveva figli e non era sposato. Lavorava come commesso in un negozio di autoricambi a Sampierdarena.

Carrieri era anche un militante di area anarchica e aveva partecipato negli anni a numerose manifestazioni e iniziative, da quelle contro il regime carcerario del 41bis, a quelle contro il riarmo fino alle proteste di piazza contro il genocidio a Gaza e il blocco degli aiuti alla popolazione palestinese.

Secondo gli accertamenti della polizia locale, il 42enne stava uscendo dal tunnel in direzione ponente quando ha perso il controllo del mezzo in autonomia, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Nelle immagini si vede un’autocisterna a margine della carreggiata, ma non sarebbe coinvolta nello scontro.

Sul posto sono intervenute la Croce Oro di Sampierdarena e l’automedica del 118. Il personale sanitario ha tentato per diversi minuti di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.

La procura di Genova ha comunque aperto un fascicolo senza indagati per procedere all’autopsia sul corpo e all’acquisizione delle telecamere di sorveglianza del tunnel.

Si tratta della 15esima vittima sulle strade urbane a Genova dall’inizio del 2026.