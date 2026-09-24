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Tragedia

Incidente nella notte in via di Francia, motociclista di 43 anni morto sul colpo

È successo all'uscita del tunnel in direzione ponente: ha perso il controllo del mezzo, inutili i tentativi di rianimazione

Generico settembre 2026

Genova. Incidente mortale la scorsa notte in via di Francia. La vittima è un motociclista di 43 anni che, in base agli accertamenti, avrebbe perso da solo il controllo del mezzo.

È successo intorno alle 23.15 all’uscita del tunnel in direzione ponente, all’altezza del Matitone. L’uomo, secondo la prima ricostruzione della polizia locale, sarebbe caduto sulla carreggiata senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto sono intervenute la Croce Oro di Sampierdarena e l’automedica del 118. Il personale sanitario ha tentato per diversi minuti di rianimare l’uomo, ma non c’è stato nulla da fare. Poco prima di mezzanotte è stato constatato il decesso. Le generalità non sono ancora note: si tratta di una persona residente fuori dalla provincia di Genova, per cui i familiari non sono stati informati.

La strada è rimasta chiusa fino alle 4.30 per consentire i rilievi stradali da parte del nucleo infortunistica della polizia locale.

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