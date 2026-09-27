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Dramma

Fuori strada con l’auto, la vittima dell’incidente mortale è Gualtiero Bacigalupo

L'uomo, 63 anni, residente a Tribogna, era un operatore foto e video. Sui social diversi messaggi di cordoglio. Aperta un'indagine sul sinistro

gualtiero bacigalupo

Genova. Si chiamava Gualtiero Rosario Bacigalupo l’uomo morto nella tarda serata di sabato 26 settembre sulla strada provinciale 333 a Uscio, nell’entroterra di Recco.

L’incidente ha visto l’auto guidata dall’uomo finire in una scarpata, forse per un malore alla guida dello stesso automobilista. Tuttavia la procura di Genova, sulla base delle indicazioni fornite dai carabineri, intervenuti sul posto per i rilievi, ha deciso di aprire un’indagine per appurare le cause dell’incidente.

Gualtiero Bacigalupo era un appassionato di fotografia e lavorava come videomaker. Era residente a Tribogna. Sui social sono comparsi diversi messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.

La chiamata al 112 è scattata intorno alle 21. Sul posto oltre ai medici e ai militi della Croce Rossa di Gattorna, sono arrivati i vigili del fuoco, per recuperare il mezzo, uscito di strada all’altezza di via Bianchi.

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