Genova. Si chiamavano Daniele Callà e Sergio Poggi ed erano entrambi genovesi i due morti sulla strada statale Aurelia a Bogliasco nella mattinata di oggi, giovedì 3 settembre. La tragedia sulla carreggiata in direzione levante poco prima del passaggio a livello.

Sergio Poggi, 79 anni, residente a Nervi, era alla guida di un’automobile quando, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo e ha travolto due ciclisti, Daniele Callà, 42 anni, guida ambientale escursionistica, e suo fratello Simone, suo compagno di uscita: stavano pedalando sempre in direzione levante.

L’utilitaria, a bordo della quale si trovava anche la moglie del pensionato, ha poi tamponato un’altra vettura ed è andata a schiantarsi contro un muro.

Nello schianto ferito il fratello del ciclista deceduto

All’arrivo dei soccorsi, nonostante vari tentativi di rianimazione, né per Poggi, andato in arresto cardiaco, né per Daniele Callà, deceduto sul colpo per le gravi ferite riportate, c’era più nulla da fare.

Ferito in modo grave Simone Callà, stabilizzato e ricoverato al trauma center dell’ospedale San Martino con fratture giudicate guaribili in 30 giorni.

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Incidente mortale sulla Aurelia a Bogliasco

Soccorsa e trasportata in ospedale, ma non in gravi condizioni, la moglie del conducente dell’automobile. Ad assistere all’incidente una ragazza di 19 anni, sfiorata dall’auto, e rimasta anche lei sotto shock.

Aurelia chiusa per ore e traffico in tilt

La strada statale Aurelia è stata chiusa per ore in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e poi i rilievi da parte dei carabinieri. Pesanti i disagi per la viabilità litoranea, con code di diversi chilometri in entrambe le direzioni. Per aggirare il blocco, è stato istituito un senso unico alternato in via Pontiroli, a Bogliasco.

Sul posto hanno operato due automediche del 118, quattro ambulanze (due della Croce Verde di Quarto, Croce Gialla, Croce Bianca Genovese) insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Presente anche il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino che ha coordinato i primi interventi.

Chi era Daniele Callà, la bici come passione di famiglia

Daniele Callà, il ciclista rimasto ucciso, aveva da poco compiuto 42 anni. Era nato il 6 giugno. Amante del trekking e dell’alpinismo, aveva deciso di fare della sua passione un mestiere e si era diplomato guida ambientale escursionistica. Era iscritto all’albo della Liguria e lavorava sia come free lance, con la sua società “Tiguidoio” sia per altre realtà locali.

Ma un’altra sua grande passione era proprio la bicicletta. Con il fratello Simone avevano affrontato le grandi salite classiche e molto spesso si allenavano insieme sulle strade della Liguria. Un amore, quello per lo sport sulle due ruote, ereditato da entrambi dal papà Renato, anima del gruppo Genova Cycling.

Tutti e tre i Callà – Daniele, Simone e Renato – condividevano, inoltre, il tifo per il Genoa. Simone è peraltro impiegato in uno dei Genoa Store cittadini. La società Genoa Cfc, peraltro, vista la tragicità dell’accaduto si è messa da subito a disposizione della famiglia per qualsiasi necessità.