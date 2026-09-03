Bogliasco. Gravissimo incidente stradale questa mattina intorno alle 7.40 sull’Aurelia a Bogliasco, dove un’auto ha travolto due bici che viaggiavano in direzione opposta: nello schianto è deceduto un ciclista e l’autista della vettura. Feriti gravemente anche un altro ciclista e la donna che viaggiava nell’auto.

L’incidente è avvenuto prima del passaggio a livello, sull’Aurelia in direzione levante. La strada risulta chiusa in entrambe le direzioni. Pesanti i disagi per la viabilità litoranea, con code di diversi chilometri in entrambe le direzioni. Per aggirare il blocco, è stato istituito un senso unico alternato in via Pontiroli, a Bogliasco.

Sul posto sono accorse due automediche del 118, quattro ambulanze (due della Croce Verde di Quarto, Croce Gialla, Croce Bianca Genovese) insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine. Presente anche il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino che ha coordinato i primi interventi.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo alla guida dell’auto, un ottantenne, avrebbe perso il controllo della vettura forse a causa di un malore invadendo la corsia opposta e falciando due ciclisti che viaggiavano in direzione opposta. L’auto avrebbe proseguito la sua corsa andando poi a schiantarsi contro un’altra vettura frontalmente. L’anziano alla guida dell’auto è morto, mentre la moglie che viaggiava con lui, una donna di 74 anni, ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in codice rosso al San Martino.

Deceduto sul colpo anche uno dei due ciclisti, un uomo di 52 anni, mentre l’altro, un uomo di 47 anni, ha subito gravissimi traumi, ed è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso del Galliera. Ad assistere all’incidente una ragazza di 19 anni, sfiorata dall’auto, e rimasta sotto shock.