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Le indagini

Schianto mortale sulla A10, la vittima è il ginecologo Antonio Caldana

Medico molto stimato nel savonese. Accertamenti della procura sull'impatto con un'auto

Generico settembre 2026

Genova. E’ il medico Antonio Caldana, 64 anni, noto e stimato ginecologo del savonese, la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15 sull’autostrada A10 tra i caselli di Arenzano e Pra’.

Caldana era in sella alla sua Harley Davidson e si muoveva in direzione di Genova quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, è rimasto coinvolto nell’incidente impattando contro l’auto che lo procedeva.

La caduta si è rivelata fatale: i soccorsi inviati sul posto — tra cui ambulanza e automedica — si sono rivelati inutili a causa dei gravissimi traumi riportati. Sulle dinamiche esatte dell’accaduto sono tuttora in corso i rilievi delle forze dell’ordine, intervenute insieme al personale di Autostrade per l’Italia per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e la procura di Genova ha aperto un fascicolo di inchiesta e fatto acquisire le registrazioni delle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso lo schianto. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.  Le due persone che si trovavano a bordo dell’auto non hanno riportato ferite.

Caldana era residente a Pietra Ligure ed era un professionista molto conosciuto e stimato in tutto il ponente. Aveva lavorato per anni all’ospedale Santa Corona. Era in pensione ma prestava servizio nei consultori di Albenga, Finale Ligure e Cairo Montenotte.

La notizia della scomparsa ha suscitato profondo cordoglio e commozione sia a Pietra Ligure sia in tutto il Savonese.

“Oggi la sanità del nostro territorio e la nostra comunità professionale – scrive l’ordine interprovinciale delle ostetriche di Savona e Imperia – perdono non solo un professionista stimato, ma un punto di riferimento fondamentale per tantissime donne, famiglie e colleghi che in tutti questi anni hanno potuto apprezzarne la competenza, la dedizione e l’umanità. Desideriamo esprimere le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

 

 

 

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