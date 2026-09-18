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Tragedia

Incidente mortale in A10, motociclista perde la vita tra Arenzano e Pra’

Non sarebbero coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, ma per l'uomo non c’è stato nulla da fare

Generico settembre 2026

Genova. Incidente mortale venerdì mattina sull’autostrada A10.

Un uomo di 64 anni è andato a sbattere mentre procedeva in direzione Genova a bordo della sua moto: per lui non c’è stato nulla da fare.

Nell’incidente, avvenuto tra i caselli di Arenzano e Pra’, non sarebbero coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Un tratto di autostrada è stato chiuso, e per chi viaggia in direzione Genova è obbligatoria l’uscita ad Arenzano. Sul posto la polizia stradale.

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