Incidente mortale in A10, motociclista perde la vita tra Arenzano e Pra’

Genova. Incidente mortale venerdì mattina sull’autostrada A10.

Un uomo di 64 anni è andato a sbattere mentre procedeva in direzione Genova a bordo della sua moto: per lui non c’è stato nulla da fare.

Nell’incidente, avvenuto tra i caselli di Arenzano e Pra’, non sarebbero coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Un tratto di autostrada è stato chiuso, e per chi viaggia in direzione Genova è obbligatoria l’uscita ad Arenzano. Sul posto la polizia stradale.