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Tragedia

Scontro camion-auto in A10, incidente mortale: una vittima, tratto chiuso e poi riaperto fotogallery

Si è trattato di un tamponamento avvenuto tra Finale e Pietra Ligure

Generico settembre 2026

Aggiornamento ore 12.oo. La tratta è stata riaperta al traffico, le code sono in via di smaltimento.

Savona Esito drammatico per l’incidente avvenuto nella mattinata odierna (22 settembre), in A10, tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia: una persona è deceduta.  Il sinistro si è verificato poco prima delle 9,30, al km 66+500, e il tratto è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. 

Stando a quanto ricostruito, un camion si è ribaltato al centro della carreggiata dopo uno scontro con un’auto (pare un tamponamento), ma la dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire.  Sul posto: tre ambulanze, della Croce Bianca di Spotorno e due della Croce Bianca di Finale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade. La vittima si trovava a bordo della vettura.

Sul tratto si è già formata una coda di circa 8 km tra Finale e Pietra. Altre due persone ferite: l’autista del camion, che ha riportato ferite lievi e l’altra persona che si trovava nell’auto, accompagnata in codice giallo in ospedale.

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Incidente mortale camion ribaltato a10
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