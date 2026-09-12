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Sul rettilineo

Val Fontanabuona, scontro tra due auto a Monleone: feriti un 78enne e una 58enne

Entrambi portati in codice giallo all'ospedale di Lavagna

Generico settembre 2026

Cicagna. Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina a Monleone, nel comune di Cicagna in Val Fontanabuona.

È successo intorno alle 10.30. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate sul rettilineo e una vettura si è schiantata contro il muro di un’abitazione.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Cicagna, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale.

Nello scontro sono stati coinvolti un uomo di 78 anni e una donna di 58 anni. Entrambi sono stati portati in codice giallo, di media gravità, all’ospedale di Lavagna.

Generico settembre 2026

In corso i rilievi per ricostruire la dinamica.

 

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