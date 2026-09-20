Incidente in A6, coinvolta una moto: grave centauro e soccorsi mobilitati

Altare-Savona. Incidente stradale nella tarda mattinata odierna (20 settembre), sull’A6.

È successo poco prima di mezzogiorno, al km 109+700, tra Altare e il bivio A6/a10, in direzione Savona.

Stando a quanto riferito, il sinistro avrebbe visto coinvolto un solo mezzo, una moto. Il conducente, un uomo sulla cinquantina, sbalzato dalla sella e caduto rovinosamente sull’asfalto ha riportato diverse traumi.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Tempestivo l’intervento di un’ambulanza della Croce Bianca di Carcare, dell’automedica del 118 e del personale di Autostrade.

Vista la gravità della situazione e il luogo in cui è avvenuto l’incidente, si è alzato in volo anche l’elisoccorso Grifo. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.