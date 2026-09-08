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Staglieno

Incidente a Genova Est, scontro auto-scooter: donna 50enne portata in ospedale

Chiuso l'accesso al casello autostradale da sud, inevitabili i disagi al traffico

Generico settembre 2026

Genova. Incidente stradale poco prima delle 11.00 sulla piastra di Staglieno, all’inizio del tratto che porta al casello autostradale di Genova Est. Un’auto e uno scooter si sono scontrati e una donna è rimasta ferita.

Sul posto l’ambulanza della Squadra Emergenza e la polizia locale. L’accesso all’autostrada da sud è stato chiuso per consentire i soccorsi e i rilievi del nucleo infortunistica.

La scooterista, una donna di 50 anni, ha riportato un trauma alla gamba destra e accusava dolore alla schiena e al collo. Posta su una barella spinale, è stata trasportata all’ospedale San Martino in codice giallo. Illesa la coppia a bordo dell’auto, una vettura con targa spagnola.

La dinamica è al vaglio della polizia locale. Inevitabili i disagi al traffico in tutta la zona dello svincolo di Genova Est.

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