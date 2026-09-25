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Carambola

Paura in corso Italia: auto invade la corsia opposta, colpisce due macchine e finisce ribaltata

È successo venerdì sera all'altezza di San Giuliano: il guidatore è rimasto lievemente ferito, illese le altre persone coinvolte

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Genova. Paura questa sera in corso Italia dove un’auto si è ribaltata invadendo la carreggiata opposta e scontrando altre due macchine in transito. Nonostante la dinamica non risultano feriti gravi. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi

È successo intorno alle 21.15 all’altezza di San Giuliano. L’autista che ha causato l’incidente stava procedendo in direzione centro quando, forse a causa dell’elevata velocità, è finito con l’auto sull’aiuola spartitraffico. Il mezzo ha urtato due vetture che marciavano in direzione levante e ha terminato la sua corsa adagiandosi sulla fiancata sinistra.

Per recuperare il giovane alla guida sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno estratto dall’abitacolo. Per fortuna ha riportato solo ferite lievi ed è stato accompagnato all’ospedale San Martino in codice verde con un’ambulanza della Croce Verde di Quarto. Sul posto anche l’automedica del 118. Le altre persone coinvolte sono rimaste illese o comunque hanno rifiutato il trasporto in pronto soccorso.

La dinamica è al vaglio della polizia locale che ha sottoposto ad alcol test il guidatore dell’auto.

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