Turista in carrozzina muore dopo un incidente sul piazzale a Ponte dei Mille

Genova. Stava tornando insieme a un gruppo organizzato a bordo di una nave da crociera della compagnia Msc quando sul piazzale di ponte dei Mille, davanti alla Stazione marittima, si è ribaltata con la carrozzina nei pressi di un restringimento dovuto a un cantiereprocurandosi gravi lesioni.

Adesso la crocierista, una turista spagnola di 62 anni, è morta all’ospedale San Martino di Genova dopo giorni di agonia nel reparto di Rianimazione. Il decesso è stato comunicato dal nosocomio genovese alla procura di Genova che dovrà decidere come procedere.

L’incidente risale alla settimana scorsa e il decesso a mercoledì. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia di frontiera il mezzo elettrico si sarebbe incastrato con una ruota in un’impalcatura e poi ribaltato.