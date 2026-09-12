Genova. Scene di caos questa mattina nel pieno centro di Genova. Stando alle informazioni riferite dai soccorritori, un 37enne con patologie psichiatriche si è messo alla guida di un camioncino per la raccolta dei rifiuti dell’Amiu e si è schiantato contro una colonna del porticato all’angolo tra via Petrarca e via di Porta Soprana.

È successo tutto intorno alle 7. La folle corsa, da quanto ha riferito poi l’azienda, sarebbe iniziata in piazza De Marini, nei dintorni di Palazzo San Giorgio, dove due operatori erano impegnati nel servizio di raccolta del cartone, e sarebbe proseguita lungo tutta via San Lorenzo per poi terminare nei pressi di piazza De Ferrari.

Nonostante l’urto abbia provocato l’esplosione dell’airbag, l’uomo è rimasto ferito alla testa in quanto privo della cintura di sicurezza. Il 37enne, soccorso dai militi della Croce Bianca Genovese, è stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino, accompagnato dall’automedica Golf 1 e dalle forze dell’ordine.

Fortunatamente non si sono registrati altri feriti tra gli utenti della strada.

I due dipendenti Amiu, che erano scesi dal mezzo per raccogliere il materiale, avevano tentato invano di far scendere il 37enne prima che partisse ad alta velocità. Uno di loro, in stato di agitazione, ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso. Altri due responsabili dell’azienda, presenti nella zona di vico Gibello, hanno assistito alla scena.

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Caos in piazza Matteotti, 37enne si mette alla guida di un camioncino Amiu e va a schiantarsi

Sul posto è intervenuta inizialmente una guardia giurata che transitava in zona, seguita dai carabinieri e successivamente dalla polizia locale.