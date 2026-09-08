Incidente mortale a Bogliasco, fissati i funerali di Daniele Callà

Genova. Si celebreranno venerdì 11 settembre nella chiesa Don Bosco di via Carrara, a Quarto i funerali di Daniele Callá, travolto da un’auto lo scorso 3 settembre mentre pedalava con il fratello Simone sull’Aurelia, a Bogliasco.

La ricostruzione dell’incidente

Callà, guida ambientale escursionistica residente nel centro storico, nel violento impatto è morto praticamente sul colpo. Non è sopravvissuto neppure Sergio Poggi, pensionato di 79 anni che abitava a Nervi e che era al volante della Volkswagen che ha travolto Daniele e il fratello Simone, 47 anni. Quest’ultimo era stato accompagnato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino, dove è ancora ricoverato nel trauma center: non è in pericolo di vita, la prognosi è di 30 giorni.

I due fratelli, figli di Renato Callà, presidente del comitato provinciale di Genova della Federciclismo, erano uniti anche dalla passione per il ciclismo. Quel giovedì mattina entrambi erano usciti in bici per una pedalata sull’Aurelia quando l’auto guidata da Poggi li ha colpiti.

Secondo quanto riferito dalla moglie, che viaggiava con lui, il pensionato avrebbe avuto un malore al volante: “Non ho avuto la prontezza di tirare il freno a mano quando ho visto Sergio spegnersi al volante. Non si muoveva più, ma aveva il piede sull’acceleratore.

A un certo punto mi sono aggrappata al volante e ho sterzato”. È anche grazie alla reazione della donna, 74 anni, che non ci sono state altre vittime, in particolare una ragazza di 19 anni che in quel momento stava camminando lungo la strada ed è stata sfiorata dall’auto.

Incidente a Bogliasco, a Quarto i funerali di Daniele Callà

La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale sull’incidente di Bogliasco. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono in corso, ma il nulla osta per celebrare i funerali era arrivato già pochi giorni dopo la tragedia. Parenti e amici si ritroveranno dunque venerdì mattina a Quarto per dare l’ultimo saluto a Daniele, che qualche anno fa aveva deciso di cambiare vita, lasciando un lavoro d’ufficio per dedicarsi alla natura e alla vita all’aria aperta.