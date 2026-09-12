Schianto tra moto in Aurelia tra Nervi e Bogliasco, tre feriti: un 23enne in condizioni gravissime

Genova. Ancora un gravissimo incidente in Aurelia, sul tratto al confine tra Nervi e il comune di Bogliasco. Nella tarda serata di venerdì due moto sono state coinvolte in uno scontro frontale e tre persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo portato in ospedale in condizioni critiche.

È successo poco prima delle 23.00 nei pressi dell’hotel Villa Flora, non distante dal luogo del tragico schianto del 3 settembre in cui hanno trovato la morte il 79enne Sergio Poggi e il 42enne Simone Callà.

Sul posto sono intervenute l’automedica Golf 1 del 118 di Genova e le ambulanze di Croce Verde di Quarto, Croce Rossa di Sori e Pubblica Assistenza Nerviese insieme a vigili del fuoco e polizia locale di Genova.

Il più grave è un ragazzo di 23 anni, rimasto incastrato con un piede sotto una moto. Il personale sanitario gli ha prestato le prime cure, poi i vigili del fuoco sono intervenuti per liberarlo dal mezzo. È stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni, rischierebbe di perdere un braccio e una gamba.

Nello schianto sono rimaste coinvolte altre due persone, entrambi motociclisti, che hanno riportato traumi meno gravi e sono stati trasferiti in codice giallo, sempre al pronto soccorso del San Martino.

Le indagini per determinare la dinamica sono affidate al nucleo infortunistica della polizia locale di Genova. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, uno dei due motocicli, che procedeva in direzione ponente, avrebbe invaso la corsia opposta, entrando in collisione con l’altro mezzo.

La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi ed è stata riaperta solo intorno alle 3.30 del mattino.