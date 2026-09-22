Albaro, scooterista investe una donna sulle strisce pedonali: entrambi finiscono in ospedale

Genova. Incidente stamattina in via Pozzo, nel quartiere di Albaro. Un uomo alla guida di uno scooter ha investito una donna che attraversava sulle strisce pedonali all’altezza di scalinata Borghese.

È successo poco prima delle 9.30. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca Genovese e della Squadra Emergenza insieme agli agenti della polizia locale.

L’investita, una donna di 57 anni, è stata sbalzata per diversi metri. All’arrivo dei soccorritori era cosciente ma poco responsiva. Ha riportato un sospetto trauma cranico commotivo con diverse escoriazioni. È stata posta su una barella spinale e trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino.

Nell’impatto anche lo scooterista, un 56enne, rimasto ferito dopo essere stato sbalzato a diversi metri di distanza: trovato dai soccorritori in piedi, è stato comunque accompagnato in codice giallo al San Martino con diverse escoriazioni.