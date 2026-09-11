Aggiornamento ore 12.30 – E’ stata liberata parte della careggiata interessata dal sinistro, permettendo alla circolazione veicolare di riprendere. Le code sono in fase di assorbimento.

Aggiornamento ore 11.30 – Secondo le ultime informazioni, i feriti sarebbero sei di cui uno in gravi condizioni, portato in codice rosso al San Martino, e un minore, portato al Gaslini in codice verde.

Genova. Brutto incidente questa mattina sulla A7, nella tratta tra Genova Ovest e Bolzaneto in direzione Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento a catena che ha visto coinvolte almeno quattro mezzi, tra cui un camion e tre macchine.

Sul posto i soccorsi, con attivati i medici del 118 e il personale di Autostrade per l’Italia. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno estratto una persona rimasta incastrata tra le lamiere. Secondo le prime informazioni ci sarebbero almeno quattro feriti in codice rosso, di cui un minore.

Immediati i disagi per la circolazione, con il traffico bloccato in direzione Milano e code in entrata a Genova Ovest e nel tratto finale della A10 in direzione dello svincolo con l’A7.

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Tamponamento in A7, code e disagi

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