Incidente in A7, giovane cade con lo scooter: portato al Villa Scassi

Genova. Incidente sull’autostrada A7 lunedì mattina, nel tratto tra Busalla e Bolzaneto.

Per ragioni ancora da accertare un 38enne che percorreva il tratto in direzione Genova in scooter è caduto, rovinando sull’asfalto.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Verde di Busalla, l’automedica, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Il ferito è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi con una frattura al piede. Sul tratto di è formata una lunga coda, ma il traffico è tornato alla normalità poco prima di mezzogiorno.