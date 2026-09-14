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Attenzione

Camion sbanda e riversa il carico sulla carreggiata della A7: tratta chiusa in direzione Milano

L'incidente tra Vignole e Serravalle, nessun altro mezzo coinvolto

incidente a7

Genova. Gravi disagi per il traffico autostradale del nodo genovese, dove un camion ha riversato parte del carico che trasportata sulla carreggiata, bloccando di fatto la circolazione veicolare.

L’episodio è avvenuto sulla A7, tra Vignole Borbera e Serravalle, in direzione di Milano: secondo le prime informazioni l’incidente sarebbe autonomo – senza altri mezzi coinvolti – mentre l’autista, soccorso e assistito dai medici del 118, non avrebbe riportato ferite gravi.

Sul posto anche il personale di Autostrade per l’Italia che in questi minuti sta lavorando per il ripristino della carreggiata. Al momento la tratta è bloccata, e per Milano si consiglia l’uscita a Vignole Borbera per poi riprendere a Tortona.

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