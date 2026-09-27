Autostrade, incidente in A12 tra Sestri Levante e Chiavari: due feriti e code

Genova. Incidente stradale in A12 nel pomeriggio di oggi, domenica 27 settembre. L’incidente si è verificato poco dopo le 14 tra Sestri Levante e Chiavari, in direzione Genova, all’altezza del km 45.

Nell’incidente due persone sono rimaste ferite, due giovani, uomo e donna.

Si sono formate code di oltre due chilometri per chi proveniva da levante. Aspi ha consigliato di entrare, per chi viaggia verso Genova, a Chiavari, e di uscire quindi a Lavagna.

Sul posto la Croce Rossa di Cogorno e l’automedica del 118, la polizia stradale, personale di Autostrade per l’Italia.