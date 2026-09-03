Tamponamento auto moto sull’autostrada A12 tra Rapallo e Chiavari, un ferito e lunghe code

Genova. Lunghe code sull’autostrada A12 Genova Livorno nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 settembre, a causa di un tamponamento avvenuto in una galleria nel tratto tra Rapallo e Chiavari in direzione levante.

Secondo quanto riportato dalla polizia stradale si sarebbe trattato di uno scontro tra un’auto e una moto: ad avere la peggio il centauro, un genovese di 52 anni. I fatti si sono verificati poco prima delle 14.

L’uomo è stato soccorso dall’automedica del 118 e dalla Croce Bianca Rapallese. Con diversi traumi è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino: le sue condizioni sono serie ma non rischia di morire.

Sul luogo dell’incidente lunghe code, fino a quattro chilometri intorno alle 15, in direzione di Livorno.