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Traffico

Tamponamento auto moto sull’autostrada A12 tra Rapallo e Chiavari, un ferito e lunghe code

Il sinistro è avvenuto in una galleria, in direzione Levante. Ad avere la peggio un genovese di 52 anni trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino

Generico settembre 2026

Genova. Lunghe code sull’autostrada A12 Genova Livorno nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 settembre, a causa di un tamponamento avvenuto in una galleria nel tratto tra Rapallo e Chiavari in direzione levante.

Secondo quanto riportato dalla polizia stradale si sarebbe trattato di uno scontro tra un’auto e una moto: ad avere la peggio il centauro, un genovese di 52 anni. I fatti si sono verificati poco prima delle 14.

L’uomo è stato soccorso dall’automedica del 118 e dalla Croce Bianca Rapallese. Con diversi traumi è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino: le sue condizioni sono serie ma non rischia di morire.

Sul luogo dell’incidente lunghe code, fino a quattro chilometri intorno alle 15, in direzione di Livorno.

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