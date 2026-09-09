  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Incidente in A10, scontro tra auto e moto in galleria: 6 km di coda

È successo all'interno della galleria Provenzale. Una donna è rimasta ferita

Generico settembre 2026

Genova. Lunga coda sull’autostrada A10 nel pomeriggio di mercoledì per un incidente che si è verificato tra i caselli di Aeroporto e Pra’ in direzione Ventimiglia.

L’incidente ha coinvolto una moto e un’auto all’altezza del km 7 e 500, all’interno della galleria Provenzale. Una donna è rimasta ferita.

Alle 16.30 la coda era di 6 chilometri. Per chi viaggia verso Ventimiglia il consiglio di uscire a Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova e rientrare in A10 a Genova Prà, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti, il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.