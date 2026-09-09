Incidente in A10, scontro tra auto e moto in galleria: 6 km di coda

Genova. Lunga coda sull’autostrada A10 nel pomeriggio di mercoledì per un incidente che si è verificato tra i caselli di Aeroporto e Pra’ in direzione Ventimiglia.

L’incidente ha coinvolto una moto e un’auto all’altezza del km 7 e 500, all’interno della galleria Provenzale. Una donna è rimasta ferita.

Alle 16.30 la coda era di 6 chilometri. Per chi viaggia verso Ventimiglia il consiglio di uscire a Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova e rientrare in A10 a Genova Prà, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti, il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.