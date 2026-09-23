Inchiesta sull’eredità milionaria dell’imprenditore Lino Tito Fontana, la procura chiede l’archiviazione

Genova. Il sostituto procuratore Stefano Puppo ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta che ruota attorno all’eredità contesa di Lino Tito Fontana, morto nel 2020 con un patrimonio stimato di circa 40 milioni. Le indagini erano nate dopo l’esposto presentato nel 2024 dal figlio Marco Fontana.

Lino Tito Fontana è stato un personaggio di spicco a Chiavari. Imprenditore nel settore delle calzature e dell’edilizia, era stato presidente di Ascom e della Promotour, oltre che dell’Entella. Noto per il suo imponente patrimonio immobiliare, vantava anche importati legami politici con la Democrazia Cristiana, in particolare con il più volte ministro Paolo Emilio Taviani, che ospitava spesso a cena insieme ad altri esponenti nazionali del partito.

Al centro della denuncia il testamento redatto dal padre pochi mesi prima della morte e una serie di elementi che dimostrerebbero il progressivo declino cognitivo dell’anziano che nell’ultimo periodo sarebbe risultato del tutto incapace di intendere e di volere. Tra questi cartelle cliniche e dichiarazioni di medici.

L’esposto segnalava una serie di operazioni giudicate sospette da parte di persone che ruotavano intorno al commendatore nell’ultimo periodo della sua vita: vendite immobiliari avvenute circa sei mesi prima del decesso tramite procure speciali, lo scioglimento di quote societarie e movimenti bancari da decine di migliaia di euro, alcuni dei quali che sarebbero state effettuate, a detta del querelante, dopo la morte del commendatore.

Per la procura tuttavia si tratta di una vicenda “che potrebbe trovare risposta positiva in sede civile”. Il figlio del commendatore si è opposto alla richiesta e tramite il suo legale, l’avvocato Daniele Pomata, chiede di indagare ulteriormente e di esaminare tutti i documenti allegati all’esposto. La vicenda finirà a breve davanti al gip che dovrà decidere se archiviare definitivamente o disporre ulteriori indagini. Intanto nel periodo compreso tra la presentazione dell’esposto, che risale alla fine del 2024 e la richiesta di archiviazione è emerso che uno dei destinatari del testamento grazie al test del Dna è risultato essere anch’egli figlio del commendatore.