Inceneritore, la diffida dei comitati: “Si decida alla luce del sole”

Genova. I comitati di cittadini della Liguria tornano all’attacco sul tema del termovalorizzatore. Con una nota ufficiale e una contestuale diffida formale rilasciata il 21 settembre 2026, il coordinamento “Rete Liguria Bene Comune”, sostenuto da oltre sessanta organizzazioni del territorio, ha preso posizione contro l’operato della Regione Liguria e dell’Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR). Oggetto del contenzioso è l’avviso pubblicato dall’agenzia regionale il 15 aprile 2026 per la sollecitazione di proposte di partenariato pubblico-privato finalizzate alla realizzazione di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti.

Nel testo diffuso dalle associazioni, le modalità procedurali adottate dall’amministrazione regionale vengono sottoposte a una dura critica metodologica. Secondo quanto dichiarato nel documento, in Liguria si assisterebbe al reiterarsi di uno schema decisionale standardizzato: “C’è un metodo, in Liguria, che si ripete sempre uguale a sé stesso: si annuncia un’opera come inevitabile, la si veste di tecnicismi, e la si porta avanti finché non è troppo tardi per discuterla”.

Proseguendo, la nota sostiene che l’assenza di un’adeguata percentuale di raccolta differenziata non sia frutto di una carenza organizzativa, bensì di un preciso orientamento strategico. Per gli estensori della diffida, “non è mancanza di pianificazione: è una pianificazione che produce esattamente il vuoto che le serve per giustificarsi”. Un passaggio del comunicato focalizza l’attenzione sulla situazione del capoluogo ligure, evidenziando come “a Genova la differenziata resta più una minaccia amministrativa che una politica reale: si agitano sanzioni, si annuncia l’aumento della TARI, ma manca un piano che la renda semplice e capillare”.

Per arginare il prosieguo della procedura amministrativa, la Rete Liguria Bene Comune ha reso noto di aver predisposto un pacchetto di strumenti contenziosi e amministrativi comprendente istanze di accesso civico, richieste di audizione pubblica e bozze di delibera da sottoporre ai Consigli comunali. Attraverso questi atti si intende impegnare i primi cittadini del territorio a prendere posizione ufficiale. Il documento rivolge un avvertimento esplicito agli amministratori locali, affermando che “chi non diffida formalmente ARLIR e Regione prima che tutto sia reso pubblico non è un sindaco cauto. È un sindaco complice, complice di un sistema che lo escluderà dalle decisioni, ma non dalle responsabilità sulla salute dei cittadini”.

La posizione formale espressa nel testo nei confronti delle istituzioni regionali si traduce in una formale richiesta di blocco dell’iter: “Diffidiamo fin d’ora ARLIR e Regione Liguria dal dichiarare qualunque ‘pubblico interesse’ senza un’istruttoria completa e pubblica, e dal bandire gare prima che i Comuni coinvolti abbiano voce in capitolo”. Il documento si conclude rimarcando come l’azione intrapresa non sia dettata da un’opposizione preconcetta alle infrastrutture, precisando infatti che “chi firma questi atti non si oppone per principio a un impianto: chiede che, per una volta, si decida alla luce del sole”.