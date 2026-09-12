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Fiamme

Incendio in via Ravecca, a fuoco un b&b nella notte: i due ospiti non erano all’interno fotogallery

Paura in centro storico intorno a mezzanotte, le fiamme uscivano dalle finestre. Appartamento inagibile, evacuato un residente al piano superiore

incendio via ravecca

Genova. Paura nella notte in via Ravecca, nel centro storico di Genova: intorno alla mezzanotte un incendio è divampato all’interno di un b&b al secondo piano di un palazzo.

Per fortuna all’interno dell’appartamento non c’erano gli ospiti quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi avvolgendo tra le altre cose un divano e uscendo dalle finestre.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre e un’ambulanza della Croce Bianca Genovese in supporto. L’incendio è stato spento, ma l’immobile è stato dichiarato inagibile. All’alba gli ospiti del b&b, due turisti inglesi, sono rientrati accompagnati dai pompieri per recuperare i loro effetti personali.

vigili fuoco notte centro storico croce bianca

Non risultano persone ferite o intossicate. In via precauzionale è stata evacuata una persona residente al piano superiore, rientrata poi in casa al termine della operazioni. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo.

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Incendio in via Ravecca, a fuoco un b&b nella notte

 

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